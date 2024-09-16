نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الإسباني 2024-25 قبل مباريات اليوم الإثنين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يقدم لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم، قبل انطلاق مباريات اليوم الإثنين الموافق 15 سبتمبر الجاري؛ والتي ستشهد مواجهات قوية.

ونجح فريق برشلونة في تحقيق فوزًا كبيرًا على نظيره جيرونا، بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني.

وعلى الجانب الأخر، حقق ريال مدريد فوزًا صعبًا على نظيره ريال سوسييداد، بثنائية نظيفة ببطولة للدوري الإسباني.

موعد مباريات اليوم في الدوري الإسباني

وستنطلق مساء اليوم الإثنين مباراة قوية بين فريقي رايو فاليكانو ضد أوساسونا في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ويتصدر فريق برشلونة جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم برصيد 15 نقطة، ويليه ريال مدريد في المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 11 نقطة.

جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل مباريات اليوم

1- برشلونة 15 نقطة.

2- ريال مدريد 11 نقطة.

3- أتليتكو مدريد 11 نقطة.

4- فياريال 11 نقطة.

5- سيلتا فيجو 9 نقاط.

6- ديبورتيفو ألافيس 7 نقاط.

7- جيرونا 7 نقاط.

8- أتليتك بيلباو 7 نقاط.

9- إسبانيول 7 نقاط.

10- أوساسونا 7 نقاط.

11- ريال بيتيس 5 نقاط.

12- ريال مايوركا 5 نقاط.

13- إشبيلية 5 نقاط.

14- ليجانيس 5 نقاط.

15- رايو فاليكانو 4 نقاط.

16- ريال سوسييداد 4 نقاط.

17- بلد الوليد 4 نقاط.

18- خيتافي 3 نقاط.

19- لاس بالماس نقطتان.

20- فالنسيا نقطة وحيدة.