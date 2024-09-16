نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل العين المتوقع ضد السد في دوري أبطال آسيا للنخبة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين مع نظيره نادي السد مساء اليوم في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي عبر التقرير التالي تشكيل العين المتوقع ضد السد في دوري أبطال آسيا للنخبة والذي يحظى على اهتمام وترقب كبير من جانب الجمهور في كل مكان.

وتلعب مواجهة مباراة العين الإماراتي والسد القطري في دوري أبطال آسيا للنخبة مساء اليوم الإثنين في الجولة الأولى من البطولة.

وتنطلق صافرة بداية مباراة العين والسد في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ويستضيف ملعب هزاع بن زايد مواجهة اليوم.

تشكيل العين المتوقع ضد السد في دوري أبطال آسيا للنخبة