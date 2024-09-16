بايرن ميونخ يكشف سبب بيع دي ليخت إلى مانشستر يونايتد

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث إيبرل المدير الرياضي لبايرن ميونيخ الألماني عن الأسباب الرئيسية وراء بيع النادي البافاري لنجم دفاعه الهولندي ماتياس دي ليخت.

وانضم ماتياس دي ليخت البالغ من العمر 25 عامًا للعب في صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية قادمًا من بايرن ميونخ مقابل 45 مليون يورو.

وفي الوقت الحالي، يقدم دي ليخت مستويات طيبة مع مانشستر يونايتد مما جعل بعض الجماهير البافارية تشعر بالغضب بالتفريط في النجم الهولندي.

إيبرل يوضح سبب بيع دي ليخت

قال إيبرل المدير الرياضي لبايرن ميونخ في تصريحات نقلتها شبكة سبورت1:"رأيت جماهير بايرن ميونخ تطالب بالإبقاء على ماتياس دي ليخت لكن كان علينا أيضًا بيع بعض اللاعبين".

وأضاف:"شعرنا براحة أكبر مع دايوت أوباميكانو وكيم مين جاي لأنهما يستطيعان الدفاع في أماكن أعلى في الملعب".

واختتم إيبرل تصريحاته قائلًا: "ثم جاء عرض من أجل دي ليخت وقبلناه".