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أحمد جودة - القاهرة - حدد منتخب مصر مصر الأول لكرة يوم 11 أكتوبر المقبل موعدًا لمواجهة منتخب موريتانيا في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025 التي تستضيفها المغرب.

منتخب مصر يحدد يوم 11 أكتوبر موعدًا لمباراة موريتانيا بالجولة الثالثة للتصفيات الأفريقية



وينتظر منتخب مصر تحديد منتخب موريتانيا لموعد مباراة الجولة الرابعة التي ستقام في رواندا.



وتحدد الفترة من 7 إلي 15 أكتوبر موعدًا للتوقف الدولي المقبل للمنتخبات في إطار مباريات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025.

