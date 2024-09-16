نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تذكرتي تعلن طرح تذاكر مباراة المصري والهلال الليبي في الكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلنت شركة تذكرت طرح تذاكر مباراة المصري البورسعيدي والهلال الليبي المقرر لها يوم الأحد المقبل بإستاد برج العرب بالإسكندرية في السابعة مساء، عبر موقعها الرسمي.



موعد مباراة المصري البورسعيدى والهلال الليبى

وستكون مباراة العودة بين المصري البورسعيدي والهلال الليبي يوم الأحد المقبل 22 سبتمبر، في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة على ستاد برج العرب، علمًا بأن مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين على ملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي قد انتهت بفوز أصحاب الأرض بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

يقود هذه المباراة طاقم التحكيم المغربي المكون من حكم الساحة سمير الكزاز فيما يعاونه زكرياء برينسي كمساعد حكم أول، وحمزة الفاروق مهام الحكم الرابع.

