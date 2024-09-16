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أحمد جودة - القاهرة -



أعلن الاتحاد الدنماركي، أن المدرب المساعد لارس كنودسن سيقود المنتخب الأول بشكل مؤقت خلال مواجهتي أكتوبر/تشرين أول بدوري الأمم أمام إسبانيا وسويسرا.

كنودسن مدربا للدنمارك أمام إسبانيا

وتولى كنودسن، المسئولية كمدرب مؤقت بنهاية أغسطس/آب الماضي، نظرا لغياب مورتن ويهورست بسبب الإجهاد.

وكان ويهورست قد حصل على الإذن الطبي بالعودة، ولكن اتفق الطرفان على أن يقوم بمهام المدرب المساعد خلال المواجهتين المقبلتين لمنتخب الدنمارك.

وقال بيتر مولر مدير المنتخبات بالاتحاد الدنماركي، في بيان رسمي "مهمة المدرب الوطني صعبة، ونظرا لضيق الوقت قبل المباريات المقبلة، لقد قررنا مع مورتن أن هذا هو الحل الأفضل للمواجهتين المقبلتين".

وفي الظهور الأول له مع منتخب الدنمارك، والذي انضم لجهازه الفني في مارس/آذار الماضي، نجح كنودسن في تحقيق الفوز أمام سويسرا وصربيا، مما قاده لصدارة المجموعة برصيد 6 نقاط.

