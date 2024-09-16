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أحمد جودة - القاهرة - تلقى نادي روما ضربة موجعة بعد إصابة أحد لاعبيه خلال مواجهة جنوى في الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي يوم الأحد.

روما يفقد أليكسيس ساليمايكيرس لمدة شهرين

وأفادت بعض المصادر الصحفية الصادرة صباح اليوم الأثنين أن اللاعب المصاب هو البلجيكي أليكسيس ساليمايكيرس، الوافد الجديد إلى صفوف روما قادمًا من ميلان.

ووفقًا لصحيفة "كوريري ديلو سبورت"، تعرض ساليمايكيرس لإصابة بالغة أجبرته على مغادرة المباراة بعد مرور 51 دقيقة. وقد أظهرت الفحوصات الطبية أنه بحاجة لإجراء عملية جراحية.

الصحيفة أضافت أن اللاعب أصيب بكسر في قدمه اليمنى، ما سيؤدي إلى غيابه عن الملاعب لمدة شهرين، ومن المتوقع عودته بحلول 24 نوفمبر المقبل.

وأشارت الصحيفة أيضًا إلى أن ساليمايكيرس سيخضع للجراحة في بلجيكا، حيث سيواصل إجراء الفحوصات اللازمة فور وصوله إلى بروكسل.