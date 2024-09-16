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أحمد جودة - القاهرة -

ودع منتخب ألمانيا، منافسات كأس العالم للشابات تحت 20 عاما بكولومبيا، بالخسارة بركلات الترجيح 1-3 أمام أمريكا، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2.

سيناريو إعجازي يطيح بألمانيا خارج مونديال الشابات

تقدم المنتخب الألماني بهدف كورا زيكاي في الدقيقة 61 من ركلة جزاء، وأضافت اللاعبة لورين بندر الهدف الثاني في الدقيقة (90+2).

لكن المنتخب الأمريكي أدرك التعادل "بمعجزة" بهدفين في أقل من دقيقة، حيث قلصت جوردين دودلي الفارق بهدف أول في الدقيقة (90+8)، قبل أن تسجل آلي سينتنور هدف التعادل في الدقيقة (90+9).

وامتد اللقاء لشوطين إضافيين، قبل اللجوء إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لصالح المنتخب الأمريكي.

وسيلعب المنتخب الأمريكي في الدور قبل النهائي، أمام كوريا الشمالية، التي فجرت مفاجأة بالفوز على البرازيل، بهدف تشاي أون يونج في الدقيقة 49.

وحقق منتخب كوريا الشمالية، فوزه الخامس في آخر 8 مباريات خاضها في الدور ربع النهائي، بينما تواصلت عقدة البرازيل بخسارتها جميع المباريات الخمس أمام الفرق الآسيوية في كأس العالم للشابات.

وودع منتخب إسبانيا، دور الثمانية للمونديال، بعد الخسارة أمام اليابان، بهدف دون رد.

وخسر المنتخب الإسباني حامل اللقب أمام نظيره الياباني، بعد التمديد للشوطين الإضافيين، في مواجهة مكررة بين طرفي المباراة النهائية لنسختي البطولة في 2018 و2022.

وانتزع منتخب اليابان الفائز بنسخة 2018، بطاقة التأهل للدور قبل النهائي، بهدف سجلته اللاعبة هيرومي يونيدا في الدقيقة 102.

وواصل منتخب اليابان، تفوقه على الفرق الأوروبية في منافسات ربع النهائي، حيث فاز 3-1 على ألمانيا في نسخة 2018، وتجاوز فرنسا بركلات الترجيح في 2022.

وصعد المنتخب الياباني لمواجهة منتخب هولندا الذي أطاح بكولومبيا منظم البطولة بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2.

وسجل هدفي المنتخب الهولندي، فليور ستويت وإنسكي فيمان في الدقيقتين 37 و86، بينما أحرزت كارلا توريس هدفي كولومبيا في الدقيقتين 14 و63.

وحصلت فيمكي ليفتينج حارسة مرمى منتخب هولندا، على جائزة أفضل لاعبة في المباراة، بعد تصديها لركلتي ترجيح لتساهم في فوز بلادها بنتيجة 3-0.

