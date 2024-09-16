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أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي ​بايرن ميونيخ​ أن مدافعه ​ساشا بوي​ سيغيب عن الملاعب لعدة أسابيع، بعد تعرضه لتمزق في غضروف الركبة اليسرى أثناء التدريبات.

وخضع بوي لعملية جراحية ناجحة بعد الإصابة.

بايرن يعلن غياب ساشا بوي عن الملاعب لعدة أسابيع

شارك بوي أساسيًا في مباراتين من أول ثلاث مباريات لبايرن ميونيخ في ​الدوري الألماني​ هذا الموسم، وكان ضمن التشكيلة التي حققت فوزًا كبيرًا بنتيجة 6-1 على ​هولشتاين كيل​.

ومع غيابه، يستعد الفريق لخوض مباراته الافتتاحية في ​دوري أبطال أوروبا​ ضد دينامو زغرب الكرواتي، قبل أن يواجه فيردر بريمن في الدوري الألماني.