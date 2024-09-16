عاجل.. تحديد موعد مباراتي الريال وبرشلونة في الجولة العاشرة بالليجا

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم "الليجا" رسميًا، اليوم الإثنين، عن مواعيد مباريات الجولة العاشرة لموسم 2024-2025.

ويتصدر برشلونة حاليًا جدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة، فيما يحتل كل من ريال مدريد، أتلتيكو مدريد، وفياريال المركز الثاني برصيد 11 نقطة لكل فريق.

تحديد موعد مباراتي الريال وبرشلونة في الجولة العاشرة بالليجا

ووفقًا لما نشرته الرابطة عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، ستبدأ الجولة العاشرة يوم 18 أكتوبر 2024، وتستمر حتى 21 من الشهر نفسه.

وتنطلق الجولة بمباراة بين ديبورتيفو ألافيس وبلد الوليد على ملعب ألافيس. أما في اليوم التالي، يواجه ريال مدريد فريق سيلتا فيجو على أرض الأخير.

وفي 20 أكتوبر، يلتقي برشلونة مع إشبيلية على ملعب "لويس كومبانيس"، في حين يصطدم أتلتيكو مدريد بفريق ليجانيس.

وتختتم الجولة يوم 21 أكتوبر بمواجهة وحيدة بين فالنسيا ولاس بالماس على ملعب "الميستايا".