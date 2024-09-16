نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من مدرب فالنسيا بعد ثلاثية أتلتيكو مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تقبل روبن باراخا، مدرب فالنسيا، الخسارة التي تلقاها فريقه أمس الأحد أمام أتلتيكو مدريد بثلاثية دون رد، وأقر بأن الوضع "معقد للغاية" وأنه "سيستمر لوقت طويل".

أول تعليق من مدرب فالنسيا بعد ثلاثية أتلتيكو مدريد

وقال مدرب الخفافيش "يجب تقبل الأمر. في الحقيقة جدول المباريات معقد للغاية حتى هذه اللحظة ولكن يجب تقبل واقع أن هذا التصنيف معقد وسيستمر لوقت طويل. إذا لم تكن قادرا على المواجهة والظهور بمستوى تنافسي جيد فسيكون من الصعب تغيير الوضع. يجب أن نخرج الأشياء الإيجابية والتفكير في المباراة المقبلة".

وأضاف باراخا "إنه ملعب صعب ومن الطبيعي الخسارة فيه. لم يعجبني أننا منحنا الحياة لأتلتيكو مدريد ولكن ذلك لا يؤثر فينا. هذا الدوري ليس لنا. يجب تقبل الأمر. التاريخ يقول إننا لم نفز في هذا الملعب من قبل، وفي هذا الملعب الجديد إذا لم تكن جيدا فاحتمالات الخسارة تكون مرتفعة للغاية".

وكرر مدرب فالنسيا مجددا أنه "يجب تقبل الأمر" وأن "هذه هي كرة القدم ولا يوجد سحر هنا" وذلك للإشارة إلى الوضع العصيب الذي من الممكن أن يستمر لوقت طويل.

وأضاف باراخا "يجب تغيير الوضع الحالي. فقد حصدنا نقطة وحيدة من أصل 15. يجب أن نتحلى بالمزيد من المسؤولية وأن نحب الأشياء بشكل أكبر. لنحظى بخيار ما يجب أن نحاول المنافسة".

