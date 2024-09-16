نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة يعلن تفاصيل اصابة نجمه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدث الجهاز الطبي لنادي برشلونة عبر بيان رسمي على مواقع التواصل الخاصة بهم، عن تفاصيل إصابة التي تعرض لها نجم الفريق في مباراة جيرونا التي أقيمت أمس يوم ١٥ سبتمبر.

تعرف على تفاصيل إصابة نجم برشلونة

انتصر فريق برشلونة على جيرونا ضمن مباريات الجولة الخامسة في الدوري الاسباني بنتيجة اربعة اهداف مقابل هدف، سجل الاهداف كل من اولمو هدفين وبيدري ولامال هدف.

يتصدر برشلونة ترتيب الدوري الاسباني حيث فاز ب٥ مباريات من اصل ٥ جولات، وسجل الفريق ٢١ هدف، وابتعد عن الصدارة بفارق ٤ نقاط عن ريال مدريد.

كشف الجهاز الفني لفريق بلوجرانا عبر بيان رسمي على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالنادي، ان نجم منتخب إسبانيا داني اولمو تعرض للإصابة في العضلة ذات الرأسين من القدم اليمنى.

أتم حديثه قائلًا إن اللاعب سيغيب مدة قد تصل لشهرين، فلن تقل عن ٤ اسابيع وقد تزيد قليلًا.

