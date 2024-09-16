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أحمد جودة - القاهرة - أعلن بايرن ميونخ، اليوم الإثنين، أن ساشا بوي مدافع الفريق سيغيب عن الملاعب لعدة أسابيع، بسبب إصابته بتمزق في غضروف الركبة اليسرى.

ضربة موجعة قوية لبايرن ميونخ

وأوضح النادي البافاري أن بوي أصيب أثناء التدريبات أمس الأحد، وخضع بالفعل لعملية جراحية ناجحة.

وكان بوي أساسيا في مباراتين من أول 3 مباريات لبايرن ميونخ في الدوري الألماني هذا الموسم، وشارك في الفوز العريض بنتيجة 1/6 على هولشتاين كيل الصاعد من الدرجة الثانية، يوم السبت الماضي.

ويستعد بايرن ميونخ لانطلاقة مشواره في دوري أبطال أوروبا بمواجهة دينامو زغرب الكرواتي غدا الثلاثاء، ثم سيحل ضيفا على فيردر بريمن يوم السبت المقبل في بطولة الدوري.