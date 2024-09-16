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أحمد جودة - القاهرة - أعرب الاتحاد البرتغالي لكرة القدم عن تضامنه مع مدافع باريس سان جيرمان، نونو مينديز، الذي كان في الساعات الأخيرة ضحية لإهانات عنصرية على شبكات التواصل الاجتماعي.

الاتحاد البرتغالي يتضامن مع سان جيرمان بشأن مينديز

وأوضح الاتحاد البرتغالي في بيان نشره في الساعات القليلة الماضية أن رئيس الكيان، فرناندو جوميز تواصل مع اللاعب وأعرب عن "دعمه الكامل" وتضامنه معه.

وبالنسبة لغوميز "من المؤسف أنه يتعين علينا في القرن الحادي والعشرين أن نتعامل مع الكثير من الأحكام المسبقة والمواقف العنصرية".

وبهذه الطريقة، أكد الرئيس أن "نونو مينديز ليس وحيدًا" و"يمكنه الاعتماد على الدعم الكامل من الاتحاد البرتغالي".

وبدأت الإهانات بعد المباراة التي أقيمت يوم السبت بين باريس سان جيرمان وستاد بريست، والتي فاز بها النادي الباريسي 3-1.