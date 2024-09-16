نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعثة الزمالك تصل إلى القاهرة بعد الفوز على الشرطة الكيني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى القاهرة في الحادية عشرة صباح اليوم الاثنين قادمة العاصمة الكينية نيروبي، عقب مواجهة الشرطة الكيني في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، واستغرقت الرحلة نحو خمس ساعات تقريبًا.



وكان الزمالك حقق الفوز على منافسه الشرطة الكيني بهدف دون رد، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، في المباراة التي أقيمت عصر السبت الماضي على ملعب نيايو الوطني بالعاصمة الكينية نيروبي.



ويستضيف الزمالك نظيره الشرطة الكيني في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، في الثامنة مساء الجمعة 20 سبتمبر باستاد القاهرة الدولي.

