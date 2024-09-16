نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أوبلاك: نحتاج لمواصلة اللعب بنفس الأداء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

صرح يان أوبلاك، حارس مرمى أتلتيكو مدريد، بعد الفوز 3-0 على فالنسيا، أن فريقه يجب أن "يستمر على هذا النحو"، لأن الشباك النظيفة للمرة الرابعة على التوالي "تعد دائما علامة جيدة"، على الرغم من أنه دعا إلى التفكير في كل "مباراة على حده" وانتظار ماذا ستجلب لهم النتائج بنهاية الموسم.

أوبلاك: نحتاج لمواصلة اللعب بنفس الأداء

وقال حارس المرمى السلوفيني في تصريحات لشبكة "موفيستار" بعد نهاية المباراة التي أقيمت أمس على ملعب سيفيتاس متروبوليتانو، دون أن تهتز شباكه بأي هدف، "مباراة مهمة وثلاث نقاط مهمة"، وهو الأمر الذي "كلفهم الكثير في الموسمين أو الثلاثة الماضية".

وأضاف "المشاعر عندما تفوز تكون دائما جيدة، لكن ما يهم هو المباراة التي ستأتي يوم الخميس ثم هناك مباراة أخرى بعد ذلك. سنفكر مباراة تلو الأخرى. علينا الفوز بأكبر عدد ممكن من المباريات وآمل أن يقودنا ذلك إلى حيث نريد أن نكون".

وحول كونور جالاجر صاحب الهدف الأول قال "جالاجر لعب مباراة رائعة، لأنه يبذل الكثير من الجهد في المباراة. إنه يقدم دائما أفضل ما لديه".

وبانتصاره الثاني تواليا، الثالث هذا الموسم، يرفع فريق الأرجنتيني دييجو سيميوني رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني، الذي يتقاسمه مع ريال مدريد، بفارق 4 نقاط عن المتصدر، برشلونة، صاحب العلامة الكاملة حتى الآن.

