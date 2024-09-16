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أحمد جودة - القاهرة -



قال النجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز، مهاجم أتلتيكو مدريد، إن الهدف الذي سجله في شباك فالنسيا في انتصار فريقه (3-0) ضمن الجولة الخامسة لليجا سيمنحه "ثقة كبيرة"، في الوقت الذي أكد فيه أنه "لم يكن يشعر بأي ضغوط" لعدم تسجيله في المواجهات السابقة مع فريقه الجديد.

ألفاريز: الهدف سيمنحني ثقة كبيرة

وقال ألفاريز في تصريحات تلفزيونية عقب اللقاء الذي احتضنه ملعب (سيفيتاس ميتروبوليتانو) "سعيد جدا بانتصار الفريق، كنا نحتاج لمواصلة حصد النقاط على ملعبنا، وكذلك بالهدف، لأنه يمنحني الثقة، ويساعد الفريق".

وأضاف "لم أكن أشعر بأي ضغوط. أقول دائما إن الهدف سيأتي مع توالي المشاركة، ويجب أن أكون مستعدا للمشاركة في أي وقت. أحاول مساعدة الفريق دائما بكل الطرق عندما أشارك، وبالطبع بالأهداف أيضا".

ويعد هذا هو أول أهداف بطل العالم مع "الروخيبلانكوس" منذ الانضمام للفريق بداية هذا الموسم قادما من مانشستر سيتي الإنجليزي.

