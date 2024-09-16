نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الشرطة المتوقع ضد النصر في دوري أبطال آسيا للنخبة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد متابعي بطولة دوري أبطال اسيا لمواجهة قوية تجمع بين النصر السعودي والشرطة العراقي وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى.

وفي النسخة الحالية بلا نظام البطولة مشابها لنظام بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث تنافس جميع الفرق في مجموعتين فقط واحدة لفرق الغرب والثانية لفرق الشرق بدلًا من 10 مجموعات، ويشارك في كل مجموعة 12 فريق.

تشكيل النصر المتوقع لمواجهة الشرطة في دوري الأبطال

بينتو

سالم النجدي - محمد سيماكان - علي لاجامي - سلطان الغنام

مارسيلو بروزوفيتش - عبد الله الخيبريساديو ماني - أوتافيو - أيمن يحيى

ويسلي

موعد مباراة النصر أمام الشرطة في دوري الأبطال

تنطلق صافرة بداية المباراة والتي تقام على ملعب المدينة الدولي في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية والعراق.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والشرطة في دوري أبطال آسيا 2024

تنقل المواجهة عبر مجموعة بي إن سبورت آسيا وتحديدا "beIN SPORTS AFC 2"، بينما تنقل المباراة على قناة أبو ظبي الرياضة داخل الإمارات.

