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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عودة الأسد اللهم لا حسد.. أهم 7 تصريحات لأحمد شوبير عبر أون سبورت إف إم في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - وسط ترحيب كبير من المستمعين
استقبل عدد كبير من مستمعي إذاعة أون سبورت إف إم، عودة الإعلامي أحمد شوبير لتقديم برنامجه الإذاعي “مع شوبير”، بترحاب شديد في الحلقة الأولى بعد غيابه خلال الفترة الأخيرة، حتى أن أحد المستمعين أرسل له رسالة تقول: “عودة الأسد اللهم لا حسد”.
ويذاع برنامج "مع شوبير" من الأحد للخميس كل أسبوع من التاسعة صباحًا، و البرنامج من إعداد وليد عبدالسلام وعبدالحميد فراج وأحمد الخولي.
وينشر “دوت الخليج الرياضي” أبرز تصريحات شوبير في الحلقة الأولى له بعد غياب..
- وحشتوني جدًا جدًا، في العادة أحصل على إجازة شهر كل عام، لكن هذا العام اعتبروه شهرين".
- فرحان برجوعي لكم وتواصلي معكم، وربنا لا يحرمنا مع بعض.
- بحب الإذاعة وهذا البرنامج له مكانة خاصة في قلبي، خاصة التواصل الدائم معكم.
- هناك اختلافات شديدة وتباين بين أندية الدوري الممتاز، بيراميدز له طلبات، وإنبي معترض والزمالك لم يعلق، وغيرهم من الأندية.
- معلوماتي الأكيدة أن الدوري المصري كما هو مكون من 18 نادي.. الهابط هابط.. الصاعد صاعد
- رابطة الأندية العام المقبل بخ
- رابطة الأندية بنسبة كبيرة ستتحول إلى لجنة داخل اتحاد الكرة المصري، بدء من الموسم المقبل