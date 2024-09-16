نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أندية الدوري تفجر مفاجأة قبل بداية الموسم الجديد للدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة، عن مقترح رابطة الأندية بشأن نظام الدوري الممتاز في الموسم الجديد، والذي لم يتحدد موعده حتى الآن.

تصريحات فرج عامر

وقال فرج عامر في تصريحات تلفزيونية: رابطة الأندية المحترفة المصرية اقترحت إقامة دوري الموسم القادم بالنظام البلجيكي أو نظام المجموعتين.

وأوضح: "من وجهة نظري أن الطريقة البلجيكية هي الأفضل والأنسب لإصلاح الكرة المصرية، والجهاز الفني لسموحة بقيادة أحمد سامي، يرى أن الأفضل بقاء الدوري بنظامه الحالي، وذلك بسبب تكافؤ الفرص بين الفرق".

وواصل: الموسم الجديد سيكون أقل من حيث الارتباطات الدولية والأفريقية، ومن الأفضل بقاء بطولة الدوري بنظامها الحالي.

واختتم: عدد كبير من أندية الدوري ترغب في استمرار البطولة بنظامها الحالي من أجل تكافؤ الفرص بين كل فرق المسابقة.

