موعد مباراة النصر السعودي والشرطة العراقي بدوري أبطال آسيا

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رياض - احمد صلاح - يحل فريق النصر السعودي، ضيفًا ثقيلًا مساء اليوم الإثنين، علي نظيره فريق الشرطة العراقي، في المباراة التي يستضيفها ملعب كربلاء الوطني ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال آسيا.

يشارك النصر رفقة نظيره الشرطة العراقي في مجموعة الغرب، والتي تضم 12 فريقًا، إذ يخوض كل فريق 4 مباريات على أرضه، و4 آخرين خارج أرضه، ليتأهل بعد ذلك 8 فرق إلى دور الـ 16.

موعد مباراة النصر والشرطة بدوري أبطال آسيا

من المقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة النصر السعودي والشرطة العراقي في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر والسعودية والعراق، والساعة 8 مساءً بتوقيت الإمارات.

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