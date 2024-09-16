نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. حل رابطة الأندية المحترفة! شوبير يكشف ما وراء الكواليس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد شوبير، مصير رابطة الأندية المصرية المحترفة خلال الفترة المقبلة، مفجرًا مفاجأة من العيار الثقيل.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي عبر أون سبورت إف إم: "رابطة الأندية العام المقبل بخ".



رابطة الأندية ستتحول إلى لجنة داخلية باتحاد الكرة



وتابع: "رابطة الأندية بنسبة كبيرة ستتحول إلى لجنة داخل اتحاد الكرة المصري، بدء من الموسم المقبل".

وأكمل: "معلوماتي أو اجتهاداتي أن الرابطة لن تستمر، خاصة أن اجتماعاتها كانت محدودة الفترة الأخيرة".

وعن استمرارها أو حلها، استطرد قائلًا: "المهم تكون لها صلاحيات سواء رابطة أو لجنة".

واختتم: "رابطة أو لجنة بصلاحيات.. يا welcome".



اختلاف وتباين بين الأندية على شكل الدوري المصري الجديد



واستطرد: "هناك اختلافات شديدة وتباين بين أندية الدوري الممتاز، بيراميدز له طلبات، وإنبي معترض والزمالك لم يعلق، وغيرهم من الأندية".

وواصل: "لكن معلوماتي الأكيدة أن الدوري المصري كما هو مكون من 18 نادي".

وعن الهبوط والصعود، علق قائلًا: "الهابط هابط.. الصاعد صاعد".

وأتم شوبير تصريحاته: "أتمنى أن يصدر قرار في القريب العاجل بشكل البطولة الجديد، اليوم 16 سبتمبر ولا نعلم أي شيء، هذا لا يليق".