الرياضة

عاجل.. حل رابطة الأندية المحترفة! شوبير يكشف ما وراء الكواليس

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد شوبير، مصير رابطة الأندية المصرية المحترفة خلال الفترة المقبلة، مفجرًا مفاجأة من العيار الثقيل.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي عبر أون سبورت إف إم: "رابطة الأندية العام المقبل بخ".


رابطة الأندية ستتحول إلى لجنة داخلية باتحاد الكرة
 

وتابع: "رابطة الأندية بنسبة كبيرة ستتحول إلى لجنة داخل اتحاد الكرة المصري، بدء من الموسم المقبل".

وأكمل: "معلوماتي أو اجتهاداتي أن الرابطة لن تستمر، خاصة أن اجتماعاتها كانت محدودة الفترة الأخيرة".

وعن استمرارها أو حلها، استطرد قائلًا: "المهم تكون لها صلاحيات سواء رابطة أو لجنة".

واختتم: "رابطة أو لجنة بصلاحيات.. يا welcome".


اختلاف وتباين بين الأندية على شكل الدوري المصري الجديد
 

واستطرد: "هناك اختلافات شديدة وتباين بين أندية الدوري الممتاز، بيراميدز له طلبات، وإنبي معترض والزمالك لم يعلق، وغيرهم من الأندية".

وواصل: "لكن معلوماتي الأكيدة أن الدوري المصري كما هو مكون من 18 نادي".

وعن الهبوط والصعود، علق قائلًا: "الهابط هابط.. الصاعد صاعد".

وأتم شوبير تصريحاته: "أتمنى أن يصدر قرار في القريب العاجل بشكل البطولة الجديد، اليوم 16 سبتمبر ولا نعلم أي شيء، هذا لا يليق".

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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