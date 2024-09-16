نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة بارما وأودينيزي اليوم الإثنين في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي فريق بارما مع نظيره فريق أودينيزي، اليوم الاثنين 16 سبتمبر، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري الإيطالي.

بارما ضد أودينيزي

تُقام المباراة بين فريقي بارما وأودينيزي في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

تذاع تلك المباراة بين فريقي بارما وأودينيزي عبر قناة أبوظبي الرياضية الأولى، حيث تعد مجموعة قنوات أبوظبي الرياضية هى الناقل الحصري لمباريات الدوري الإيطالي.

ترتيب بارما وأودينيزي في الكالتشيو

ويتواجد فريق بارما في المركز الثاني عشر برصيد 4 نقاط، بينما يحل فريق أودينيزي في المركز الخامس بجدول ترتيب الكالتشيو برصيد 7 نقاط.