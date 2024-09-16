نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة لاتسيو وهيلاس فيرونا اليوم الإثنين في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستضيف فريق لاتسيو، نظيره فريق هيلاس فيرونا، اليوم الاثنين 16 أغسطس، في اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين على ملعب الأولمبيكو، ضمن منافسات الجولة الرابعة في مسابقة الدوري الإيطالي.

لاتسيو ضد هيلاس فيرونا

تُقام المباراة بين فريقي لاتسيو وهيلاس فيرونا في الساعة العاشرة الا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر الا ربع مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

تذاع تلك المباراة بين فريقي لاتسيو وهيلاس فيرونا عبر قناة أبوظبي الرياضية الأولى، حيث تعد مجموعة قنوات أبوظبي الرياضية هى الناقل الحصري لمباريات الدوري الإيطالي.

ويحل فريق لاتسيو في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 4 نقاط، بينما يتواجد فريق هيلاس فيرونا في المركز السادس برصيد 6 نقاط.