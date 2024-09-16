نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دوري أبطال آسيا للنخبة.. موعد مباراة العين والسد اليوم الإثنين والقنوات الناقلة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار محبي وعشاق كرة القدم الآسيوية لمتابعة مباراة العين الإماراتي والسد القطري وذلك ضمن منافسات دوري أبطال آسيا في الموسم الحالي.



موقف العين والسد في دوري أبطال آسيا



ستكون مواجهة العين والسد إحدى المباريات الأربع التي سيخوضها السد القطري خارج أرضه بالإضافة إلى مواجهات النصر السعودي وباختاكور الأوزبكي والوصل الإماراتي بينما سيستقبل السد القطري على أرضه أندية بيرسبوليس والاستقلال الإيرانيين والأهلي والهلال السعوديين.



وحسب نظام البطولة، فقد تم توزيع الأندية الـ24 المشاركة إلى مجموعتين دوريتين منفصلين يضم كل دوري 12 نادي موزعين بين منطقتي الشرق والغرب، وسيخوض كل نادي في كل دوري ثماني مباريات مع ثمانية منافسين مختلفين في منطقته بواقع أربع مباريات على أرضه ومثلها خارج الأرض خلال الفترة ما بين 16 سبتمبر الحالي حتى 19 فبراير 2025.



وتتأهل الفرق الثمانية الأولى في كل دوري إلى المرحلة التالية من الدور ثمن النهائي الذي يلعب خلال شهر مارس 2025 وبنظام موجه، بحيث يلتقي صاحب المركز الأول مع صاحب المركز الثامن والثاني مع السابع والثالث مع السادس والرابع مع الخامس لتبلغ الأندية الثمانية الفائزة الدور ربع النهائي.



موعد مباراة العين والسد في دوري أبطال آسيا



من المقرر أن تقام مباراة العين والسد يوم الإثنين 16 سبتمبر 2024 على ستاد هزاع بن زايد معقل العين وذلك ضمن منافسات دور المجموعات في دوري أبطال آسيا في الموسم الحالي.



وستقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة الثامنة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.



تقوم شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية بنقل مباريات دوري أبطال آسيا، حيث يمكن مشاهدة مباراة العين والسد عبر قناة beIN Sports وسيقوم حسن العيدروس بالتعليق على أحداث اللقاء.