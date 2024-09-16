إبراهيم عبدالخالق: الزمالك سيظهر بشكل أفضل مع مشاركة الصفقات وعودة المصابين

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أحمد جودة - القاهرة -

أكد إبراهيم عبدالخالق، نجم الزمالك السابق، على أهمية الفوز الذي حققه الفريق على حساب الشرطة الكيني، في مستهل مشواره بالكونفدرالية.

وقال عبدالخالق خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي على شاشة قناة الزمالك: " استهلال الزمالك مشواره بالكونفدرالية بالفوز أمر هام للغاية معنويا ونفسيا".

وأكمل:" يجب أن يخوض الزمالك مباراة الاياب بكل جدية".

وأشار إلى أداء الزمالك سيتحسن خلال المباريات القادم مع مشاركة الصفقات الجديدة وعودة المصابين.

وتمنى إبراهيم عبدالخالق مشاركة الثنائي عمر فرج ومحمود بنتايك في مباراة الاياب أمام الشرطة الكيني.