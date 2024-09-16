نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هالاند يغرد منفردا في صدراة هدافي الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز بفوز نيوكاسل يونايتد على وولفرهامبتون 2-1، مساء أمس الأحد.

ويتصدر النرويجي إيرلينغ هالاند، نجم مانشستر سيتي، قائمة هدافي البريميرليج بعد أربع جولات، برصيد 9 أهداف، متفوقًا بفارق كبير على أقرب منافسيه.

ترتيب هدافي البريميرليج هو كما يلي:

1. إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي) - 9 أهداف



2. لويس دياز (ليفربول) - 3 أهداف



3. محمد صلاح (ليفربول) - 3 أهداف



4. براين مبيمو (برينتفورد) - 3 أهداف



5. نوني مادويكي (برايتون) - 3 أهداف



استمرار إيرلينغ هالاند في تصدر قائمة الهدافين يعزز من هيمنته على الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، حيث يواصل تسجيل الأهداف بشكل مثير للإعجاب.

أداء هالاند الاستثنائي يعكس تفوقه التام في الهجوم وقدرته على الحفاظ على مستواه العالي، مما يجعل من الصعب على أي لاعب آخر اللحاق به.

في المقابل، يتواجد كل من لويس دياز، محمد صلاح، براين مبيمو، ونوني مادويكي في المركز الثاني برصيد 3 أهداف، مما يشير إلى اشتداد المنافسة على المراكز الأولى في جدول الهدافين.