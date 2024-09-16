الرياضة

هالاند يغرد منفردا في صدراة هدافي الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - انتهت منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز بفوز نيوكاسل يونايتد على وولفرهامبتون 2-1، مساء أمس الأحد.

ويتصدر النرويجي إيرلينغ هالاند، نجم مانشستر سيتي، قائمة هدافي البريميرليج بعد أربع جولات، برصيد 9 أهداف، متفوقًا بفارق كبير على أقرب منافسيه.

ترتيب هدافي البريميرليج هو كما يلي:

1. إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي) - 9 أهداف


2. لويس دياز (ليفربول) - 3 أهداف


3. محمد صلاح (ليفربول) - 3 أهداف


4. براين مبيمو (برينتفورد) - 3 أهداف


5. نوني مادويكي (برايتون) - 3 أهداف


استمرار إيرلينغ هالاند في تصدر قائمة الهدافين يعزز من هيمنته على الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، حيث يواصل تسجيل الأهداف بشكل مثير للإعجاب.

أداء هالاند الاستثنائي يعكس تفوقه التام في الهجوم وقدرته على الحفاظ على مستواه العالي، مما يجعل من الصعب على أي لاعب آخر اللحاق به.

في المقابل، يتواجد كل من لويس دياز، محمد صلاح، براين مبيمو، ونوني مادويكي في المركز الثاني برصيد 3 أهداف، مما يشير إلى اشتداد المنافسة على المراكز الأولى في جدول الهدافين.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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