نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيلينغهام جاهز للمشاركة ضد شتوتغارت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعيد ريال مدريد خدمات لاعبه جود بيلينغهام في مباراته المقبلة ضد شتوتغارت، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا، بعد تعافيه الكامل من الإصابة.

وذكرت صحيفة ماركا أن بيلينغهام جاهز تمامًا للمشاركة في اللقاء، بعد أن أكمل عملية التعافي وشارك في التدريبات الجماعية الأخيرة للفريق بنجاح.

عودة جود بيلينغهام إلى تشكيلة ريال مدريد تعد تعزيزًا كبيرًا للفريق قبل انطلاق دوري أبطال أوروبا. بيلينغهام، الذي أظهر أداءً مميزًا منذ انضمامه إلى النادي، سيقدم قوة إضافية في خط الوسط ويسهم في تعزيز السيطرة على المباراة ضد شتوتغارت.

مع استعادة خدماته، يأمل ريال مدريد في استغلال قدرات بيلينغهام في تحقيق بداية قوية في البطولة الأوروبية وتحقيق نتائج إيجابية.