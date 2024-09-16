نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باريس سان جيرمان يدعم لاعب الفريق بعد تعرضه للعنصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر نادي باريس سان جيرمان بيانًا رسميًا أعلن فيه دعمه التام للاعبه نونو مينديز، بعد تعرضه لتعليقات عنصرية على وسائل التواصل الاجتماعي عقب مباراة الفريق أمام بريست.

وجاء في البيان: "يؤكد باريس سان جيرمان دعمه الكامل للاعب نونو مينديز، الذي كان هدفًا لتعليقات مسيئة وعنصرية على وسائل التواصل الاجتماعي بعد مباراة بريست. النادي يدين بشدة هذه التصرفات."

وأضاف النادي: "باريس سان جيرمان يرفض بشكل قاطع جميع أشكال العنصرية ومعاداة السامية أو أي تمييز آخر. الإهانات العنصرية التي تعرض لها نونو مينديز غير مقبولة بأي شكل من الأشكال. نحن نقف إلى جانبه ونعمل مع الجهات المختصة لضمان محاسبة المسؤولين عن هذه التصرفات."

واختتم البيان بتجديد التزام النادي بتعزيز بيئة قائمة على الاحترام والاندماج داخل وخارج الملعب، مشيرًا إلى أن "العنصرية ليس لها مكان في كرة القدم"، وأن النادي سيستمر في الدفاع عن قيم التسامح والاحترام التي يعتز بها.