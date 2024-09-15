نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص مباراة إنتر ميلان ومونزا في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نجح مونزا في خطف نقطة ثمينة له من إنتر ميلان بالتعادل معه بهدف لمثله وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي في الموسم الحالي.



وبهذه النتيجة، يحتل إنتر ميلان المركز الثاني في جدول الكالتشيو برصيد 8 نقاط بينما جاء مونزا في المركز الخامس عشر برصيد 3 نقاط.



كان الشوط الأول متواضعا، حيث بدأ اللقاء بسيطرة من جانب إنتر ميلان ثم سيطر مونزا أيضا قليلا على باقي الشوط لينتهي بالتعادل السلبي لكل منهما.



وفي الشوط الثاني، تبادل كلا من إنتر ميلان ومونزا الهجمات على المرمين ولكن دون خطورة حقيقية.



في الدقيقة 81، نجح مونزا في تسجيل الهدف عن طريق داني موتا الذي استلم كرة رائعة من زميله ليسددها برأسه لتسكن الكرة شباك إنتر ميلان.



ثار لاعبو إنتر ميلان عقب الهدف وشنوا هجماتهم على مرمى مونزا حتى نجحوا في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 88 عن طريق داني ديمفريس الذي استلم كرة سحرية من زميله داخل منطقة الجزاء ليسدد الكرة بسهولة في المرمى الخالي وينتهي اللقاء بتعادل إنتر ميلان ومونزا بهدف لكل منهما.