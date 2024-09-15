نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بنزيما يسجل هاتريك والاتحاد يكتسح الوحدة بسبعة أهداف في الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في تحقيق الفوز أمام نظيره الوحدة، بنتيجة عريضة في إطار منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وفاز الاتحاد بسبعة أهداف مقابل هدف أمام نظيره الوحدة، في الجولة الثالثة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

أحداث مباراة الاتحاد والوحدة

افتتح التهديف، كريم بنزيما في الدقيقة 2 من صناعة ستيفن بيرجوين لصالح الاتحاد، فيما أضاف حسام عوار الهدف الثاني في الدقيقة 13 من صناعة موسى ديابي.

وتمكن يوسف الأمين من تسجيل هدف تقليص الفارق لصالح الوحدة في الدقيقة 31، بينما أحرز فابينيو الهدف الثالث للعميد في الدقيقة 45+4 من صناعة موسى ديابي، لينتهي الشوط الأول بتقدم الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وفي الشوط الثاني، أحرز كريم بنزيما الهدف الرابع في الدقيقة 46 من صناعة ستيفن بيرجوين، فيما سجل فواز الصقور الهدف الخامس في الدقيقة 55، ثم أضاف صالح الشهري الهدف السادس في الدقيقة 87، وسجل بنزيما الهدف السابع في الدقيقة 89.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد اتحاد جدة إلى 9 نقاط محتلًا المركز الأول في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، بينما توقف رصيد الوحدة عند4 نقاط محتلًا المركز الحادي عشر.