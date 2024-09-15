نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصريحات نارية من مدرب ميلان قبل مواجهة ليفربول في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يأمل باولو فونسيكا، مدرب ميلان، أن يمنح الفوز الكبير بنتيجة 4-0 على فينيسيا فريقه الثقة المطلوبة للمرحلة المقبلة، لكنه يعترف بأن تركيزه موزع بين مباراة الديربي المنتظرة أمام إنتر ميلان والمواجهة الصعبة مع ليفربول في دوري أبطال أوروبا.

ميلان تعرض لضغط كبير في الأسابيع الماضية بعد تعادله في مباراتين وخسارته واحدة منذ انطلاق الدوري الإيطالي، لكن الفريق نجح في تحقيق فوزه الأول هذا الموسم بفوز ساحق على فينيسيا برباعية نظيفة.

ومن المقرر أن يواجه ميلان فريق ليفربول الإنجليزي يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، قبل أن يخوض مباراة ديربي ميلانو ضد إنتر ميلان في الدوري الإيطالي يوم الأحد القادم.

ماذا قال فونسيكا قبل مواجهة ليفربول؟

وفي تصريحاته لشبكة "سكاي سبورتس"، قال فونسيكا: "لقد بدأ موسمنا قبل أربع جولات، وخسرنا بعض النقاط التي يجب أن نستعيدها. كان من المهم أن نفوز اليوم، والفوز بهذا الأسلوب يمنح اللاعبين الثقة التي يحتاجونها لمواصلة التطور".

وأضاف: "يمكننا التحدث عن التكتيكات والمهارات الفنية، لكن الطاقة والروح القتالية مهمتان للغاية لفريق يسعى للعب كرة القدم بهذا المستوى. العمل الذي تم تقديمه على أرض الملعب كان حاسمًا، ولكن لا يمكننا تجاهل أهمية دراسة مقاطع الفيديو والمناقشات التي جرت في غرفة تبديل الملابس".

وفيما يتعلق بمواجهة ليفربول، قال فونسيكا: "بصراحة، لقد بدأت بالفعل في التفكير في المباراتين، سواء ضد ليفربول أو إنتر. أدرك تمامًا أهمية الديربي بالنسبة للجماهير، لكن مواجهة ليفربول ستكون تحديًا كبيرًا أيضًا. نعمل بجد لتقديم أداء جيد في المباراتين".

وعن احتجاجات الجماهير قبل المباراة، حيث رفعوا لافتات تحذر من أن هذه "الفرصة الأخيرة" للفريق لتصحيح المسار، علق فونسيكا: "هذا النوع من الأمور يصنع فارقًا كبيرًا. الدوري الإيطالي يختلف عن أي دوري آخر. كمدرب، يجب أن أتعامل مع هذه المواقف بتوازن وأظل مركزًا على عملي دون التأثر بما يدور من حولي".

وختم حديثه قائلًا: "لا أستطيع القول ما إذا كان الضغط في روما أكبر مما هو في ميلان، لكن الحقيقة هي أن ميلان نادٍ يتطلب الفوز دائمًا. إذا كنا، كمدربين، لا نرغب في هذا الضغط، فلا يجب أن نكون في هذه الوظيفة".