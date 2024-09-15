نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حجم إصابة داني أولمو بعد مباراة برشلونة وجيرونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى فريق برشلونة، صدمة بإصابة مهاجمه المتألق داني أولمو خلال مواجهة جيرونا التي جرت اليوم الأحد، ضمن منافسات مسابقة الدوري الإسباني.

إصابة أولمو عضلية

ذكر "راديو كات" الإسباني حسب مصادر داخل نادي برشلونة، تقول أن إصابة داني أولمو عضلية وليست في الركبة.

وبحسب المصادر ذاتها فإن على جماهير برشلونة ألا تقلق لأن إصابة داني أولمو لا تبدو خطيرة.

وسجل أولمو، هدفًا في ليلة فريق برشلونة على حساب جيرونا بنتيجة 4-1 في الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الإسباني.

ويواصل فريق برشلونة، تربعه على صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 15 نقطة.