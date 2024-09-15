نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنبي يعزز صفوفه بصفقة أحمد عاطف لمدة 5 مواسم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أنهى نادي إنبي تعاقده بشكل رسمي مع أحمد عاطف من صفوف غزل المحلة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، للموسم جديد.

وقد أعلن النادي البترولي ان اللاعب انضم في صفقة انتقال حر، لمدة 5 مواسم.

ويلعب اللاعب صاحب ال 24 عاما، في مركز صانع الألعاب كما أنه يجيد اللعب في مركز الجناح الأيسر.

وقد خاض اللاعب تجربة متميزة داخل صفوف فريق كفر الشيخ، ثم انتقل إلى زعيم الفلاحين في صيف 2023، قبل أن ينضم إلى إنبي خلال الصيف الجاري.

وقد تعاقد فريق إنبي مع اللاعب محمد سمير قادما من طلائع الجيش في صفقة انتقال حر.