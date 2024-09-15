نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال الليبي يفوز على المصري البورسعيدي 2/3 بالكونفيدالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حقق فريق الهلال الليبي الفوز على نظيره المصري البورسعيدي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الذهاب بالدور الثاني التمهيدي بكأس الكونفدالية الافريقية.

واحرز هدفي المصري صلاح محسن مهاجم الفريق البورسعيدي.

وخاض المصري هذه المباراة بتشكيل مكون من:محمود جاد لحراسة المرمى، كريم العراقي، محمد دبش، باهر المحمدي ، حسن علي لخط الظهر، محمود حمادة، أمادو با كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، ميدو جابر، عبد الرحيم دغموم، محمد الشامي كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن.

فيما ضمت قائمة البدلاء محمود حمدي، أحمد عيد ، عمرو سعداوي، يوسف الجوهري ، محمد مخلوف، خالد الغندور، حسين فيصل، كريم بامبو، فخر الدين بن يوسف.

في المقابل بدأ فريق الهلال الليبي المباراة بتشكيل مكون من: تشكيل الهلال الليبي

حسام امبيه حارسا للمرمى

خط الدفاع: حامد الثلبة ومحمد بن سالم وبشير الكرامى ومحمد الشتيوى

خط الوسط: فيصل البدرى وعلاء الدريدى وحمى الطنجى وعبد السلام ديقا

يقود الهجوم: طلحة رزق وامجد بن عبدى

ادار هذه المباراة الحكم الجابوني تانجوي ميبيامي بمعاونة أبيلميرو مونتينجرو من (ساوتومي وبرنسيب)، أوربن ندونج ( الجابون)، وجريج موكاجني الحكم الرابع.