نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيديو.. بنزيما يسجل هدفًا لا يُصدق في تقدم الاتحاد بثلاثية أمام الوحدة بالشوط الأول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسدل الستار عن الشوط الأول من مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، أمام نظيره فريق الوحدة، في الجولة الثالثة من عمر بطولة دوري روشن السعودي، بتقدم العميد بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويلتقي نادي الاتحاد أمام نظيره فريق الوحدة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

أحداث الشوط الأول من مباراة الاتحاد أمام الوحدة في دوري روشن

افتتح التسجيل لمصلحة نادي الاتحاد اللاعب كريم بنزيما في الدقيقة الثانية من بداية اللقاء بعد تمريرة رائعة من ستيفين بيرجوين، ثم أضاف حسام عوار الهدف الثاني لمصلحة العميد في الدقيقة 13، بعد تمريرة من موسى ديابي.

وسجل يوسف الأمين هدف الوحدة الوحيد في الدقيقة 31، قبل أن يسجل فابينيو هدف الاتحاد الثالث في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.