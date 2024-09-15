مانشستر يونايتد وتوتنهام يستفسران عن نجم برشلونة

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أحمد جودة - القاهرة - يدخل أحد نجوم برشلونة الإسباني، دائرة اهتمامات ناديي مانشستر يونايتد وتوتنهام وذلك في الوقت الحالي، للتعاقد معه خلال فترة التسجيل المقبلة.

مانشستر يونايتد وتوتنهام يستفسران عن فيرمين

أفاد الإعلامي الإسباني ماتيو موريتو إن ناديي مانشستر يونايتد وتوتنهام تواصلا مع برشلونة للاستفسار عن إمكانية التعاقد مع لاعب الوسط الشاب فيرمين لوبيز.

وأشار موريتو إلى إن نادي برشلونة لا يفكر في السماح برحيل لاعبه الشاب فيرمين صاحب الـ21 عامًا.

وذكر المصدر ذاته إن فيرمين نفسه لا يريد الرحيل عن برشلونة في الفترة الحالية.

من ناحية أخرى؛ فاز فريق برشلونة على حساب جيرونا بنتيجة 4-1 في الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الإسباني.

ويواصل فريق برشلونة، تربعه على صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 15 نقطة.