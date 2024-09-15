نتائج البعثة المصرية اليوم الأحد في بطولة العالم للمواي تاي بتايلاند

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أحمد جودة - القاهرة - نجح المنتخب المصري للمواي تاي في تحقيق نتائج جيدة اليوم الأحد خلال منافسات بطولة العالم المقامة في تايلاند المستمرة حتى 20 سبتمبر الجاري.

نتائج البعثة المصرية اليوم الأحد

تأهل اليوم كلا من سما إبراهيم للمربع الذهبي، على حساب لاعبة نيوزيلندا، كما تغلب اللاعب فارس علي، على لاعب منتخب أوزبكستان وتأهل للمربع الذهبي أيضًا.

كما لم يحالف الحظ، اللاعب أنس عصام في مباراة دور الـ16 أمام لاعب منتخب فلسطين.

وحرص إت ثيراث، السكرتير الأول للسفير التايلاندي في القاهرة على الاطمئنان على البعثة والفريق، ولكي يذلل أي عقبات موجودة تعرقل اللاعبين وتمنعهم من الوصول لمنصات التتويج.

من جانبه ثمن محمد إبراهيم رئيس الاتحاد المصري للمواي تاي، هذه الزيارة مؤكدًا أنها ستحدث الفارق مع اللاعبين والجهاز الفني.

وتشارك مصر في بطولة العالم للمواي تاي بـ 11 لاعب ولاعبة وضمت قائمة اللاعبين: فارس علي في وزن + 91 كجم، زكريا وليد وزن 81 كجم، عمرو مصطفي وزن 58 كجم، أنس عصام وزن 51 كجم، محمد سامي في وزن 36 كجم، آللاء شادي وزن + 71 كجم، جومانا وليد وزن 63 كجم، ملك البادي وزن 60 كجم، نورسين وليد وزن 56 كجم، أريام مجدي وزن 51 كجم، سما إبراهيم وزن 57 كجم.

يترأس بعثة المنتخب المصري للمواي تاي محمد إبراهيم رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحادين الأفريقي والمتوسط للمواي تاي، وليد زكريا مدرب، وائل فهر مدرب.