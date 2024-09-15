نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دوري أبطال إفريقيا.. الرجاء يفلت من الخسارة أمام سامارتكس الغاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعادل الرجاء الرياضي المغربي 2-2 مع مضيفه سامارتكس 1996 الغاني في ذهاب الدور التمهيدي الثاني (دور 32) لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم اليوم الأحد.

وضع محمد زريدة الرجاء في المقدمة بالدقيقة 19، قبل أن يدرك صاحب الأرض التعادل عبر فرنسيس جيتواه في الدقيقة 37، ثم أضاف مايكل إيفسون هدف التقدم قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة.

وأحرز محمد بولكسوت هدف التعادل لنادي الرجاء في الدقيقة 63، ليؤجل حسم التأهل لدور المجموعات في البطولة إلى مباراة العودة الأسبوع المقبل.