نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب برشلونة يتغزل في التحكيم الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدث الألماني هانزي فيلك عقب مواجهة جيرونا في الجولة الخامسه من اللا ليجا، على مستوى التحكيم في إسبانيا.

انتهت مباراة برشلونة ومضيفه جيرونا في الجولة الخامسه من اللا ليجا، بانتصار ساحق للبلوجرانا بنتيجة اربعة اهداف مقابل هدف.

سجل لفريق برشلونة الأهداف كل من اولمو هدفين، ولامال وبيدري هدف، في مباراة شهدت أداء خارق من برشلونة.

مدح واشادة

كشف هانزي فيلك ان مستوى التحكيم جيد جدا حتى الان، إذ كان هناك أخطاء فتقنية الفيديو وجدت لتقلل ذلك.

تابع كلامه ان عليه التركيز على الفريق، وتحسين المستوى الفني هجوميا ودفاعيا، مع حل المشاكل التي تظهر