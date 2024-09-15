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أحمد جودة - القاهرة - أعلن دييجو سيميوني، المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة فالنسيا في المباراة التي ستقام مساء اليوم الأحد على ملعب "ميتروبوليتانو"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإسباني 2024-2025.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة أتلتيكو مدريد وفالنسيا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل أتلتيكو مدريد الرسمي لمواجهة فالنسيا في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: يان أوبلاك.

خط الدفاع: سيزار أزبيليكويتا، روبين لو نورماند، خوسي ماريا خيمينيز، صامويل لينو.

خط الوسط: كوكي، رودريجو دي بول، كونور جالاجير، ماركوس لورينتي.

خط الهجوم: ألكسندر سورلوث، أنطوان جريزمان.

القنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد ضد فالنسيا في الدوري الإسباني

يمكنكم مشاهدة مباراة أتلتيكو مدريد ضد فالنسيا مساء اليوم الأحد، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 3HD، بتعليق المعلق العماني خليل البلوشي.