نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دون مصطفى محمد.. نانت يسقط أمام ستاد ريمس بهدفين في الدوري الفرنسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي نانت أمام نظيره فريق ستاد ريمس بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد لا بوجوار ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي.

ملخص مباراة نانت وريمس

وانطلقت صافرة بداية مباراة نانت ونظيره ستاد ريمس برتم سريع وقوة كبيرة من الفريقان وسجل دوجلاس اوجستو الهدف الأول في الدقيقة 29 صنع موسيس سيمون وعادل مارشال مونتيسي النتيجة لنانت في الدقيقة 35 صنعه له سانجي وانتهى الشوط الأول 1/1 ثم بدأ الشوط الثاني من المباراة وسجل كايتو ناكمورا الهدف الثاني لريمس في الدقيقة 90 بتمريرة رائعة لزميله ايتو.

ترتيب نانت وريمس

ويحتل نانت المركز الرابع بجدول ترتيب ليج وان برصيد سبع نقاط بعد تحقيق فوزين وتعادل وخسر مرة بينما يأتي نظيره ستاد ريمس في المركز السادس برصيد سبع نقاط حيث فاز خلال مباراتين وتعادل مرة وهزم مثلها.