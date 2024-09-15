الحسين والوحدات يستعدان لتمثيل الأردن في أبطال آسيا

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رياض - احمد صلاح - يستعد فريقا الحسين إربد والوحدات لكرة القدم، لتمثيل الأردن في بطولة "دوري أبطال آسيا 2" التي تنطلق خلال الأسبوع الحالي.

ويستعد فريق الوحدات لاستضافة فريق أصفهان الإيراني في المباراة التي تقام على تساد عمان الدولي الثلاثاء المقبل، فيما باشر فريق الحسين إربد تدريباته في دبي التي وصلها أمس السبت، استعدادا للقاء فريق أهلي دبي الأربعاء المقبل.

ويلعب فريق الوحدات في المجموعة الثالثة إلى جانب فرق أصفهان الإيراني والشارقة الإماراتي والاستقلال الطاجيكي، فيما يلعب الحسين إربد في المجموعة الرابعة إلى جانب شباب أهلي دبي الإماراتي والكويت الكويتي واكرشي الأوزبكي.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الدور الثاني من البطولة الآسيوية .