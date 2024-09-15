انت الأن تتابع خبر منتخب الشباب لكرة القدم يبدأ معسكره في دبي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - باشر المنتخب الوطني للشباب لكرة القدم تحت سن 20 عاما، تدريباته في إمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة في إطار المعسكر التدريبي الذي بدأ الأحد، تحضيرا للمشاركة بالتصفيات الآسيوية التي تنطلق في 23 أيلول الجاري في قطر.

وتضم قائمة المنتخب 23 لاعبا هم: سلامة سلمان، عبدالله الشقران، محمد الطرايرة، نور الدين ياسين، أيهم السمامرة، محمد أبو السكر، عودة الفاخوري، عمر مرار، أنس الخب، صلاح الدين الفراش، محمد أحمد، عبد الله المنايصة، مؤمن الساكت، عمر خضر، عبد الرحمن الخضور، محمود ذيب، ينال المحمود، صالح فريج، عدنان نوفل، أمين أبو خليفة، يوسف المقابلة، عز الدين أبو السعود، إلى جانب إبراهيم صبرة، الذي يلتحق بالمنتخب عقب مشاركة فريقه الوحدات بالمباراة المقبلة بدوري أبطال آسيا.

ويمتد المعسكر التدريبي حتى 21 أيلول الجاري، حيث يتخلل التجمع عدة مباريات ودية مع أندية محلية هناك، تأهبا للتصفيات الآسيوية.

يذكر أن المنتخب الوطني يشارك بالتصفيات الآسيوية لحساب المجموعة العاشرة، والتي تقام خلال الفترة من 23 لغاية 29 أيلول الجاري، والتي تضم إلى جانب المستضيف، سنغافورة وهونغ كونغ .