نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أولمو يكرر ما فعله إبراهيموفيتش وفابريجاس مع برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كرر الإسباني داني أولمو نجم برشلونة، رقم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش وسيسك فابريجاس مع الفريق الكتالوني.

أولمو ثالث لاعب برشلوني يسجل في أول 3 مباريات له بالليجا

سجل داني أولمو، هدفًا في فوز برشلونة على جيرونا بـ4-1، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الإسباني، اليوم الأحد.

وحسب موقع “أوبتا” المتخصص في أرقام كرة القدم، فإن داني أولمو أصبح ثالث لاعب في برشلونة هذا القرن يسجل في أول 3 مباريات له في الدوري الإسباني (3 أهداف).

وجاءت أهداف أولمو مع برشلونة في شباك رايو فاليكانو وريال سوسيداد وجيرونا.

ويأتي داني أولمو صاحب الـ3 أهداف في الليجا حتى الآن، بعد زلاتان إبراهيموفيتش (5 مباريات، 5 أهداف في 2009) وسيسك فابريجاس (4 مباريات، 4 أهداف في 2011).

ويتصدر فريق برشلونة، جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 15 نقطة بعد تحقيق العلامة الكاملة بالفوز في أول 5 جولات.