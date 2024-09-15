نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أهداف مباراة برشلونة وجيرونا في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي في التقرير التالي، أهداف مباراة برشلونة وجيرونا في الدوري الإسباني بعد المباراة التي لعبت بين الفريقين.

وواجه برشلونة نظيره جيرونا على ملعب مونتيلفي في الجولة الخامسة من عمر الليجا لهذه النسخة.

وفاز برشلونة برباعية مقابل هدف وحيد في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الأحد ضمن لقاءات الدوري الإسباني.

أهداف برشلونة ضد جيرونا

أحرز لامين يامال، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة هدفي التقدم في الشوط الأول في الدقائق 30،37 على التوالي من عمر المباراة.

ووضع داني أولمو الهدف الثاني في الدقيقة السابعة والأربعين من عمر المباراة بتمريرة مميزة من كوندي.

وأكمل بيدري التألق بالهدف الرابع في الدقيقة 64 من عمر المواجهة التي تلعب على ملعب مونتيلفي.

وفي الدقيقة 80 نجح كريستيان ستوني تحطيم شتيجن وإفساد هدفه في الخروج بشباك نظيفة بإحراز هدف التقليص لصالح فريقه.