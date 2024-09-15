نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة يقسو على جيرونا برباعية في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة في الفوز على نظيره نادي جيرونا في المباراة التي تجمع بين الفريقين مساء اليوم على ملعب مونتيلفي.

ويستعرض معكم موقع دوت الخليج الرياضي في التقرير التالي، نتيجة مباراة برشلونة وجيرونا في الدوري الاسباني ضمن منافسات الجولة الخامسة.

نتيجة مباراة برشلونة وجبرونا في الدوري الإسباني

وحقق برشلونة فوزًا مميزًا في الجولة الخامسة تحت قيادة هانز فليك برباعية مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الليجا.

وأحرز لامين يامال هدفي التقدم لصالح نادي برشلونة في الدقائق 30، 37 على التوالي.

وحصل جيرونا على ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة والأربعون ولكنها ألغيت بعد ذلك.

وأطلق حكم المباراة صافرته بعد احتساب خمس دقائق كوقت بدل من ضائع معلنا تقدم البارسا على جيرونا.

وفي الشوط الثاني شهدت المباراة تفوق ملحوظ لأنصار فليك، ولكن كان ذلك دون أن يسجل الفريق أي هدف جديد.

وفي الدقيقة السابعة والأربعين عزز داني أولمو، نجم برشلونة الجديد بالهدف الثالث بمساعدة من كوندي.

وأردف بيدري بالهدف الرابع في عمر المباراة بإتقان في شباك جيرونا في الدقيقة الرابعة والستون.

وفي الدقيقة 80 من عمر المباراة وضع كريستيان ستوني هدف التقليص لصالح جيرونا بمساعدة من بورتو.

وأطلق حكم المباراة صافرته بعد احتساب ست دقائق كوقت محتسب بدل من ضائع.

وبهذا الفوز يرفع برشلونة رصيده إلى النقطة الخامسة عشر في الصدارة بالعلامة الكاملة وتجمد رصيد جيرونا عند النقطة السابعة في المركز السابع.

