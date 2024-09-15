نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. صدمة بشأن عدد المباريات التي سيغيبها إبراهيم دياز عن ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يفتقد فريق ريال مدريد، خدمات لاعبه المغربي الدولي إبراهيم دياز في عدد كبير من المباريات بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

إبراهيم دياز يغيب عن ريال مدريد في 20 مباراة

تعرض إبراهيم دياز، للإصابة خلال مشاركته في مباراة ريال مدريد وسوسيداد، التي انتهت بفوز الملكي 2-0 أمس، ضمن منافسات مسابقة الدوري الإسباني.

وأعلن نادي ريال مدريد عبر بيان رسمي، إن الفحوصات الطبية التي أجراها إبراهيم دياز أوضحت إصابته في العضلة المقربة الطويلة في ساقه اليمنى.

ولم يشير النادي الملكي خلال بيانه إلى مدة غياب إبراهيم دياز، موضحًا أنه سيتم تقييم تطور حالته.

ووفقًا للتقارير الإسبانية فإن إبراهيم دياز سيغيب عن ريال مدريد لفترة تتراوح ما بين شهرين إلى 3 أشهر بعد إصابته.

وذكر موقع “ريليفو” الإسباني إن إبراهيم دياز سوف يغيب عن ريال مدريد في 20 مباراة تقريبا، ولن يتواجد في ديربي مدريد ضد أتلتيكو أو الكلاسيكو مع برشلونة.