نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بتفوقه على ميسي ونيمار.. ليفاندوفسكي يسجل رقما قياسيا مميزا مع برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ألقت تقارير صحفية إسبانية الضوء على تفوق البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم برشلونة على أسطورة البارسا ليونيل ميسي والنجم السابق للبرسا نيمار دا سيلفا في إحصائية رقمية فريدة.



ولفتت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن ليفاندوفسكي يستعد لخوض مباراته رقم 100 مع برشلونة أمام جيرونا مساء غد الأحد ضمن منافسات الأسبوع الخامس من الدوري الإسباني.



وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن ليفاندوفسكي يحتل المركز الحادي عشر في قائمة أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في أول 100 مباراة مع برشلونة في جميع البطولات عبر التاريخ والتي يتصدرها ألكانتارا برصيد 132 هدف وبعده مارتن برصيد 104 ثم كوبالا برصيد 98 هدف وإيسكولا برصيد 96 هدف وأروكا 91 هدفًا ولويس سواريز دياز برصيد 88 هدف وإيفاريستو وكوسيس برصيد 71 هدف.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أنه قبل ليفاندوفسكي جاء الكاميروني صامويل إيتو الذي سجل 68 هدفًا في أول 100 مباراة ثم إيلوجيو برصيد 65 هدفًا.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنه بعد ليفاندوفسكي جاءت أسماء كبيرة على غرار ستويتشكوف الذي سجل 60 هدف ونيمار الذي دون 58 هدف وريفالدو 57 هدف وباتريك كلويفرت برصيد 54 هدف وتييري هنري برصيد 46 هدف ورونالدينيو برصيد 44 هدف وليونيل ميسي برصيد 40 هدف.