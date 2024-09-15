نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جورجينيو يطلق تصريحات هامة بعد فوز آرسنال أمام توتنهام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب قائد فريق آرسنال، جورجينيو، عن سعادته الكبيرة بعد فوز فريقه على توتنهام هوتسبير في مباراة الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي انتهت بفوز آرسنال بنتيجة 1-0 على ملعب "توتنهام الجديد".

تصريحات جورجينيو بعد فوز آرسنال

في تصريحاته التي نقلتها شبكة "SKY SPORTS"، قال جورجينيو: "كان علينا أن نبذل مجهودًا كبيرًا كما شاهدتم. كنا ندرك تمامًا أن المباراة ستكون صعبة".

وتابع قائلًا: "في مثل هذه المواجهات، عليك أن تعمل بجد، وكنا واثقين من قدرتنا على الاعتماد على بعضنا البعض كفريق واحد".

وأضاف قائد آرسنال: "في النهاية، كان كل شيء يستحق العناء ونحن سعداء للغاية بالفوز. رغم غياب بعض اللاعبين الأساسيين، إلا أننا فريق متكامل".

واختتم حديثه قائلًا: "نحن نعلم أن أي لاعب يشارك سيكون مستعدًا لتقديم المساعدة للفريق. نحن فخورون حقًا بما قدمناه".